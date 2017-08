Vem aí Low in High-School, o novo disco de Morrissey

Nos dias que correm, um cabeçalho que menciona Morrissey, o polémico homem que subiu à fama nos anos 1980 como o vocalista dos míticos Smiths, nem sempre é positivo. Pode ter cancelado mais um concerto ou queixar-se de ter sido torturado por um polícia em Roma (e cancelado uma digressão por causa disso).

Agora, porém, chegam boas novas. O homem que nasceu Steven Patrick Morrissey vai editar, a 17 de Novembro, o seu 11.º álbum a solo. Chamar-se-á Low in High-School, um nome que remete para a enorme quantidade de fãs que descobrem a música e as palavras do vocalista na adolescência.

Segundo o The Guardian, a BMG, a distribuidora que editará o álbum em parceria com a Étienne – o equivalente francês de “Steven” –, uma nova editora criada pelo próprio vocalista, menciona que o álbum “captura o Zeigeist de um mundo em constante mudança”. Também foi anunciada uma digressão, mas datas concretas, tirando um concerto no Hollywood Bowl em Los Angeles, não existem, e nunca se sabe se se vai mesmo concretizar.

Não que ele se tenha abstido de comentar a actualidade nos últimos anos. Recentemente, por exemplo, insurgiu-se contra a reacção política aos atentados de Manchester, a sua terra natal, com posições que até o fizeram perder fãs de sempre, como Martin Rossiter, dos Gene.

A última vez que Morrissey lançou um álbum foi em 2014. World Peace is None of Your Business foi, aliás, o mote para a última passagem do britânico por cá, uma actuação no Coliseu de Lisboa, dois anos após ter cancelado um concerto em Cascais.

Pouco menos de um mês depois de ter sido editado, porém, um desentendimento com a editora Harvest levou a que o disco fosse retirado de uma boa parte dos meios de streaming e ficasse complicado adquiri-lo ou ouvi-lo legalmente. No ano passado, porém, saiu a notícia de que uma então misteriosa editora chamada Étienne iria reeditá-lo com uma capa diferente.

Este novo disco, gravado em França e em Roma, é produzido por Joe Chiccarelli, que já tinha desempenhado essa tarefa no álbum anterior. Chega no mesmo em ano em que sai England is Mine, um biopic não-autorizado dos anos antes de Morrissey se ter juntado a Johnny Marr e formado os Smiths e cuja data de estreia em Portugal ainda não está confirmada.

