The KLF: a banda que queimou um milhão vai voltar

PUB

Há 25 anos que os KLF, que já foram Kopyright Liberation Front e Kings of the Low Frequencies – mas a sigla pode sempre ter outro significado qualquer –, anunciaram que tinham acabado. Tinham acabado de tocar com a banda de grindcore Extreme Noise Terror nos Brit Awards e disparado cartuchos vazios de metralhadora para o público.

Meses depois, apagaram todo o catálogo da banda, que incluía clássicos do acid house como What time Is love? ou 3 a.m. Eternal e deixou imediatamente de estar à venda (hoje é bastante fácil encontrá-lo na Internet). Passados dois anos, tendo fundado a K Foundation, que pretendia fazer mossa no mundo das artes, Bill Drummond e Jimmy Cauty, os membros do duo electrónico, queimaram um milhão de libras (o equivalente, hoje, a mais ou menos a um milhão de euros) numa ilha escocesa, um acto nunca explicado que foi capturado no documentário de Alan Goodrick (ou Gimpo) Watch The K Foundation Burn a Million Quid, de 1995.

PUB

Nem só por KLF eram conhecidos os dois: também lançaram música como The JAMs ou The Timelords (Doctorin’ the Tardis foi um sucesso), e depois do final dos KLF ainda usaram, muito ocasionalmente, nomes como K Foundation, 2K ou The One World Orchestra, chegando até a reunir-se em 1997.

The JAMs é uma sigla que vem de The Justified Ancients of Mu Mu, justamente o nome com o qual estão a organizar o novo evento de três dias seguidos, que arranca esta quarta-feira, dia 23 de Agosto, marcando os 30 anos do duo. Esta espécie de festival foi anunciada em Março, depois de um vídeo de 46 minutos (o dobro de 23, que é o número sobre o qual esta celebração assenta) ter sido posto no YouTube como prenúncio da reunião.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os três dias têm nomes bizarros: Day One: Why Did The K Foundation Burn A Million Quid?, Day Two: 2023: What The Fuuk Is Going On? e Day Three: The Rites of MuMufication. E no primeiro dia do festival sai também um livro intitulado 2023: A Trilogy.

Quem pensar comprar uma passagem de avião para ir que fique quieto: o evento está esgotado há um mês, desde que os 400 bilhetes foram postos à venda.

Ninguém sabe bem o que irá acontecer, apenas que, como diz o site oficial, a banda não irá tocar música sob nenhum dos vários nomes “passados, presentes ou futuros” que já teve; espera-se que quem for à celebração seja também voluntário do próprio evento. Mas, 23 anos depois depois de terem queimado um mihão de libras, é muito pouco provável que os KLF organizem três dias de actividades em que não se passe nada de especial.

PUB

PUB