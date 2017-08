Teve alta um dos feridos na queda da árvore na Madeira. Cinco continuam internados

Teve alta um dos seis feridos que estavam internados no hospital Dr. Nélio Mendonça, no Madeira, na sequência da queda de uma árvore que provocou 13 mortos no passado dia 15, informou o conselho de administração do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira numa nota publicada no site.

As cinco pessoas que permanecem internadas estão estáveis, diz a mesma entidade.

O Serviço de Saúde da Madeira acrescenta que continua disponível o apoio e acompanhamento psicológico a todos os envolvidos e familiares das vítimas do acidente da semana passada. "Para tal, devem dirigir-se ao seu centro de saúde para avaliação, referenciação e acompanhamento pelo médico de família", lê-se na nota.

A queda de um carvalho de grande porte durante as celebraçãos religiosas da Festa do Monte, no Funchal, feriu cerca de meia centena de pessoas. O Ministério Público está a investigar as causas do acidente.

