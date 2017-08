Voo TAP para o Brasil desviado para desembarcar passageiro agressivo

Um voo da TAP que saiu de Lisboa durante a tarde desta segunda-feira com destino a Fortaleza, no Brasil, teve de ser desviado para o aeroporto de Las Palmas, nas Canárias, Espanha, depois de um dos passageiros ter causado distúrbios a bordo, informou fonte do gabinete de comunicação da transportadora aérea. O passageiro foi entregue às autoridades espanholas em Las Palmas e o avião retomou viagem pouco tempo depois.

O passageiro em causa apresentava comportamentos agressivos, era “mal-comportado e insultou várias pessoas presentes, num cenário comum aos chamados “unruly passengers” cujo comportamento pode pôr em causa a segurança da tripulação e dos outros passageiros.

Face às circunstâncias, o comandante e restante tripulação decidiram que o mais sensato seria desviar o voo para o aeroporto mais próximo. O voo divergiu então para o aeroporto de Las Palmas, nas Canárias, onde aterraram por volta das 22h, para que se tentasse resolver o conflito.

Foto O desvio feito pelo avião. Imagem retirada do site FlightAware DR

Segundo o departamento de comunicação da TAP, o passageiro saiu nesse aeroporto, com a respectiva bagagem e ficou a cargo das autoridades – a partir desse momento, as consequências a tomar pelo seu comportamento deixaram de ser responsabilidade da transportadora aérea.

Estava previsto que o voo chegasse por volta das 21h15 ao Brasil (01h15 em Lisboa, sete horas depois de ter levantado voo já com 35 minutos de atraso) mas o desvio provocou atraso. O voo TP035 da TAP que tinha saído às 17h35 do aeroporto de Lisboa rumo a Fortaleza, no Brasil, só retomou, por fim, viagem pouco depois das 23h30, rumo ao destino original.

