Mais de cem detidos por suspeita de fogo posto desde o início do ano

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta terça-feira a detenção de dois suspeitos de fogo posto em Cabeceiras de Basto e Vila Real.

Através do Departamento de Investigação Criminal de Braga e com a colaboração da GNR, a PJ identificou e deteve o presumível autor de um incêndio florestal em Cabeceiras de Basto. O detido é um homem de 44 anos, reformado e residente no local onde ocorreu o incêndio.

De acordo com a PJ, o "suspeito terá ateado o fogo movido por sentimentos de vingança e em eventual estado de embriaguez". O incêndio consumiu "uma pequena área, só não tomando outras proporções dada a pronta intervenção dos populares que de imediato o combateram", acrescentam as autoridades.

Em Vila Real, a Unidade Local de Investigação Criminal da PJ naquele distrito procedeu à identificação e detenção de um homem de 25 anos suspeito de ter ateado um incêndio em área florestal de Mondrões, no concelho de Vila Real. O fogo, ocorrido no dia 13 de Agosto, consumiu uma área de mancha florestal constituída maioritariamente por mato.

Número de detidos por incêndio florestar duplicou

Os dois detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coacção. A PJ informou que, no corrente ano, já identificou e deteve 70 pessoas pela autoria do crime de incêndio florestal.

No total, as forças de segurança (GNR e PJ) detiveram este ano 102 pessoas suspeitas do crime de incêndio florestal, quase o dobro do número registado (53) em 2016, segundo disse esta terça-feira Rui Esteves, comandante da Autoridade Nacional de Protecção Civil.

