Homem de 71 anos desapareceu em Alter do Chão

Um homem de 71 anos está desaparecido desde cerca das 13h30 desta terça-feira no Monte da Colónia, freguesia de Seda, concelho de Alter do Chão, estando a decorrer buscas para o encontrar.

PUB

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou que as buscas dos bombeiros e da GNR começaram na sequência do alerta de um familiar, depois de a roupa do idoso ter sido encontrada junto a um poço. Segundo a mesma fonte, o poço foi esvaziado, após a intervenção de um mergulhador, tendo sido também vistoriados outros poços nas proximidades, mas o homem não foi encontrado.

Cerca das 20h30 as buscas prosseguiam apenas com militares da GNR, segundo fontes daquela força de segurança e dos bombeiros.

PUB

PUB

PUB