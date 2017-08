Faro cria marca para distinguir restauração de qualidade

A criação de uma marca que garanta a qualidade da gastronomia do concelho �� o principal objectivo do projecto "Faro - Excelência na restauração", apresentado nesta terça-feira pelo município e por uma associação empresarial na cidade algarvia.

O presidente da Câmara de Faro, Rogério Bacalhau, e representantes da Associação de Industriais da Hotelaria e Similares do Algarve (AIHSA) nesta explicaram que o projecto consiste na definição de cinco critérios que permitam avaliar os restaurantes candidatos e garantir a sua qualidade.

"O programa é um reconhecimento e uma distinção do trabalho que a restauração tem feito nos últimos anos, premiando aqueles que mais se distinguirem em cinco critérios que nós, em colaboração com a AIHSA, definimos", disse o presidente da autarquia.

Rogério Bacalhau especificou que a iniciativa conta também com a colaboração do Turismo e da Universidade do Algarve e vai ter início num processo de candidaturas por parte dos restaurantes que queiram ser distinguidos. Entre os critérios a avaliar estão "a higiene e a segurança alimentar, o atendimento e serviço, as infra-estruturas e instalações, a sustentabilidade e a gastronomia".

"Eles inscrevem-se, participam nesse projecto e depois vamos atribuir uma menção de excelência na restauração nestes cinco critérios", acrescentou o autarca, considerando que se trata de um projecto "importante, porque, num concelho que não tinha turismo e que se quer cada vez mais afirmar como turístico, a qualidade do serviço é um item muito importante para essa afirmação".

Rogério Bacalhau disse ainda que a autarquia tem trabalhado nos últimos anos com empresários da restauração para "proporcionar experiências gastronómicas a quem visita o concelho" e para Faro ser "cada vez mais reconhecida nesse campo".

Por isso, sublinhou, este "projecto tem como objectivo premiar, reconhecer e atestar" junto de quem visita o concelho a qualidade dos serviços prestados.

"Se, de alguma forma, com critérios isentos, tivermos um conjunto de restaurantes galardoados, é evidente que isso dá notoriedade ao concelho, mas também dá segurança a quem nos visita nesta área – de ser bem recebido, de ter produtos de primeira qualidade a serem consumidos – e para o turismo é uma garantia de que dispõe de um serviço que os deixará satisfeitos", sintetizou.

Natacha Alentejano, da AIHSA, disse também à Lusa que se trata de uma distinção com base numa avaliação dos cinco critérios em "auditorias realizadas dentro dos estabelecimentos de restauração que se inscreverem e que queiram ser distinguidos".

"Cada restaurante pode-se inscrever ou na AIHSA ou na Câmara de Faro e depois os técnicos da AIHSA entrarão em contacto com esses restaurantes e irão proceder a uma auditoria, um relatório e uma avaliação, em que a comissão consultiva também dará parecer, com base nesses critérios", afirmou. A representante disse que o trabalho de auditoria ficará a cargo de técnicos da AIHSA.

