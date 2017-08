Je suis Altice

Não sou cliente da PT, nem pretendo ser, e não tenho nenhuma simpatia ou admiração especial pela Altice. No entanto, como cidadão, sinto vergonha pela triste figura que o nosso governo está a fazer, no assédio à empresa francesa, protagonizado pelo próprio primeiro-ministro.

A PT enquanto pública, ou “para pública”, foi um rio de dinheiro, aproveitado e abusado por muitos famosos da praça. No meio desse saque, o negócio ruinoso com o Brasil destruiu o valor da empresa, sempre sob o alto patrocínio, interesse e influência de quem governava. Sobre as responsabilidades neste saque aparentemente não se interessam os políticos, apenas os juízes.

Subitamente, a Altice e a PT, passaram a ser coisa pestilenta. Nos dias seguintes à tragédia de Pedrógão, o PM assume e repete cegamente o comunicado desresponsabilizador do SIRESP, que, supostamente, não tinha falhado; agora decretou que o colapso do sistema foi devido aos cabos aéreos da PT, pelos vistos subcontratado do consórcio (e gostava de saber se nesta cadeia alguém exigiu contratualmente cabos enterrados). Amanhã, se a Altice desistir de comprar a TVI, voltamos à primeira forma? É claro como água que foi esta aquisição que irritou o PS, a ponto de vermos um PM fazer figuras terceiro-mundistas. Em que continente vivemos?

Sobre o SIRESP, só fica bem quem não esteve perto. Hoje temos um sistema caro, obsoleto e frágil. Já que o PM tem um amigo bom a renegociar coisas, e até conhecedor deste dossier, a solução é resiliar e contratar uma prestação de serviços a profissionais, deixando de brincar a infra-estruturas de comunicações dedicadas que falham ao primeiro aperto (não apenas quando os cabos aéreos ardem).

Carlos J F Sampaio, Esposende

I have a dream.

Tomo emprestadas as palavras de Martin Luther King que as tomou também de Thomas Jeferson. Eu tenho um sonho que num futuro ainda que distante, os seres humanos prescindam da religião. Não quero ver proibida a religião porque sabe-se quais são as consequências. Gostaria apenas que a humanidade considerasse que grande parte dos imensos problemas nas sociedades seriam atenuados com a demolição das mesquitas, igrejas e sinagogas. Simultaneamente acabariam as catequeses e madrassas onde as mentes são inquinadas com falsos valores que integram as superstições e os mitos.

Afinal quem quiser orar pode fazê-lo em sua casa e em paz consigo próprio. Se a oração é um acto intimo com qualquer deus porquê fazê-lo colectivamente. A oração a solo não tem o mesmo valor do que em coro? É nas aglomerações que as pessoas são manipuladas por gente sem escrúpulos e que levam, como levaram, a uma das maiores crueldades cometidas pela humanidade: as cruzadas (que não diferem muito do Daesh).

Costumo ouvir a desculpa “eram outros tempos” mas a capacidade criminosa do ser humano é intemporal! E o que ensinar às crianças em vez das superstições religiosas? O valor da solidariedade, a piedade, a amizade, explicar que a morte é tão inevitável como a vida. Melhorar o carácter e não dar valor ao negócio privado que cada um faz com o seu deus. Isto é, de facto, uma utopia mas o ser humano, mesmo tendo avançado pouco, só o fez apoiado em utopias.

<_st13a_personname productid="Fernando Guedes" _w3a_st="on">Fernando Guedes, Porto

