Encontrados corpos de militares norte-americanos mortos em colisão naval

Foram encontrados “alguns restos mortais” de membros da Marinha norte-americana dados como desaparecidos na sequência de uma colisão, na segunda-feira, entre um contratorpedeiro dos EUA e um petroleiro no estreito de Malaca, confirmou esta terça-feira o almirante Scott Swift.

Os restos mortais foram encontrados por mergulhadores da Marinha, disse à CNN o comandante da Sétima Frota do Pacífico, que acrescentou que há ainda registo de um corpo localizado pela Marinha malaia.

“Até esgotarmos todas as hipóteses para encontrar potenciais sobreviventes ou os corpos [das vítimas], as buscas vão prosseguir”, explicou. Há sete navios e uma aeronave a participar na operação.

À CNN, uma fonte não identificada da Marinha sugere que a colisão poderá ter ocorrido devido a uma falha do leme do navio norte-americano, questionado no entanto o que terá levado a tripulação a não recorrer aos sistemas auxiliares para evitar a colisão.

Scott Swift, por seu lado, louva os esforços da tripulação no auxílio aos militares feridos e por ter sido evitado o naufrágio do navio. “O USS John S. McCain estava a funcionar em pleno quase imediatamente após a colisão. Foi extraordinário”, sublinhou.

O acidente de segunda-feira, o quarto a envolver vasos de guerra norte-americanos em tempos recentes, levou a Marinha dos Estados Unidos a decretar uma “pausa operacional” de toda a sua frota.

“Esta tendência obriga-nos a tomar medidas mais fortes”, justificou ontem o chefe de operações navais, almirante John Richardson. Hoje, Swift adiantou que vão ser implementadas mudanças ao nível da “navegação, sistemas mecânicos dos navios" e da "gestão dos recursos da ponte”.

China acusa Marinha norte-americana de colocar em perigo a navegação comercial

A crise na Marinha dos EUA levou entretanto a China a atacar novamente a política de Washington para o Sudeste Asiático. Na segunda-feira, um editorial do jornal estatal China Daily qualificava de “perigosa” a presença dos navios dos navios norte-americanos na região.

“A Marinha dos EUA, que gosta de afirmar que a sua presença [em alto mar] ajuda a salvaguardar a ‘liberdade de navegação’, está a revelar-se como um entrave para as embarcações que navegam nas águas asiáticas”, lê-se no editorial., onde os EUA são apresentados como um “obstáculo perigoso” para o desenvolvimento da navegação comercial.

Pequim, recorde-se, tem pretensões sobre uma vasta área do Mar do Sul da China que também é reclamada pelo Vietname, a Malásia e as Filipinas, e que é um nó fulcral das rotas do transporte mundial de mercadorias.

O jornal, que reflecte a linha política de Pequim, acusa a Marinha norte-americana de ignorar as regras do tráfego marítimo, recordando ainda a colisão entre o navio USS Fitzgerald e um cargueiro, em Junho, ao largo do Japão. Desse acidente resultaram sete mortos, todos eles tripulantes do navio dos EUA. Em Maio, um outro navio colidiu com um pesqueiro sul-coreano, mas sem provocar vítimas.

