Barcelona: dois suspeitos em prisão preventiva e outro em liberdade condicional

Dois dos quatro detidos na sequência do atentado em Barcelona vão ficar em prisão preventiva sem direito a fiança, segundo a decisão do juiz da Audiência Nacional em Madrid encarregue do caso. Outro dos suspeitos fica em liberdade condicional e o quarto ficará detido mais 72 horas à espera que sejam confirmadas as acusações de que é alvo.

O juiz Fernando Abreu decretou assim prisão preventiva para Mohamed Houli Chemlal e Driss Oukabir, sob acusações de pertencerem a organização terrorista, homicídio e posse de explosivos, avança a Reuters. Mohamed Aalla ficará em liberdade condicional, pois os indícios contra si não são "suficientemente sólidos", cita o jornal El Espanol. Aalla foi identificado como o proprietário do Audi A3 onde seguiam os suspeitos durante a operação em Cambrils, acusação que foi negada pelo próprio. Em relação a Salh el Karib, o juiz decidiu que este fique detido nas dependências judiciais por um período nunca superior a 72 horas até que seja completada uma decisão judicial, sendo que deverá ser alvo de mais interrogatórios.

Quatro indivíduos implicados nos atentados de 17 e 18 de Agosto em Barcelona e Cambrils, que mataram um total de 15 pessoas e feriram mais de uma centena, estiveram esta terça-feira a ser interrogados em Madrid. Outros cinco integrantes da célula terrorista foram mortos a tiro pela polícia catalã em Cambrils, nas primeiras horas de sexta-feira. Outro suspeito, Younes Abouyaaqoub, foi morto na segunda-feira. Outros dois terão morrido na explosão da moradia de Alcanar, na véspera dos ataques.

Além disso, Fernando Abreu diz que foi encontrado um bilhete de avião com destino a Bruxelas pertencente ao imã Abdelbaki Es Satty - mentor do ataque - na casa em Alcanar destruída na véspera do atentado. Aí os investigadores encontraram também um documento relacionado com o Daesh, cita a Reuters.

Houli Chemlal confirmou ainda durante a mesma audiência que o grupo pretenderia levar a cabo um ataque maior com recurso a engenhos explosivos em Barcelona, segundo avançou durante a tarde desta terça-feira o El País.

Chemlal, de 21 anos e natural do enclave espanhol de Melila, no Norte de África, e que ficou ferido na explosão de uma moradia em Alcanar onde estariam a ser fabricados explosivos, não terá especificado quais seriam os alvos do ataque bombista, apesar de o El Mundo, citando também fontes judiciais, indicar que a Catedral da Sagrada Família terá sido referida durante o interrogatório.

