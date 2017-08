Suspeitos dos ataques na Catalunha foram a Paris antes dos atentados

Pelo menos quatro homens implicados nos atentados da Catalunha “fizeram uma viagem extremamente rápida a Paris” dias antes dos ataques, disse esta terça-feira o ministro do Interior francês, Gerard Collomb, acrescentado que o assunto está a ser investigado.

PUB

O ministro francês, em declarações à cadeia de rádio e televisão BFMTV, sublinhou que os serviços secretos franceses não tinham "controlados" os membros da “célula” da Catalunha. Na mesma entrevista, Gerard Collomb disse também que a investigação ainda não descobriu os motivos da viagem a Paris, que ocorreu uma semana antes dos ataques em Barcelona e Cambrills, na Catalunha, e que fizeram 15 mortos, entre os quais duas portuguesas.

“Foi uma viagem extremamente rápida de ida e volta”, frisou depois de ter afirmado que os homens se tinham deslocado à capital francesa “em trabalho”. Gerard Collomb confirmou que um radar da polícia de trânsito detectou, por excesso de velocidade, o veículo da marca Audi em que viajavam os membros do grupo.

PUB

Por outro lado, e de acordo com o jornal Le Parisien, o veículo detectado pelo radar foi o mesmo utilizado no atentado de Cambrils, em que morreu uma pessoa. O jornal refere que o registo por excesso de velocidade data do dia 12 de Agosto e foi feito em Essone, a sul de Paris. Quatro pessoas seguiam no interior do veículo. O jornal cita uma fonte policial que refere ter-se tratado "de uma mera passagem por França”. Outras fontes disseram ao Le Parisien que os homens pernoitaram num hotel da região de Paris, a 11 de Agosto.

Collomb, na entrevista à BFMTV, disse que as forças de segurança francesas detectaram o grupo em Paris e que o facto foi “transmitido às autoridades” espanholas.

O ministro francês afirmou que “os serviços secretos franceses seguem o assunto em estreita colaboração com os serviços espanhóis” e que na segunda-feira manteve um contacto telefónico com o homólogo espanhol, Juan Ignacio Zoido.

Gerard Collomb adiantou que Zoido vai deslocar-se a Paris, na quarta-feira, para a formalização de um “dispositivo de cooperação” na formação de gendarmes franceses e elementos espanhóis da Guardia Civil.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Entretanto, os quatro indivíduos implicados nos atentados de Barcelona e Cambrils prestam esta terça-feira declarações ao juiz Fernando Andreu, na Audiência Nacional, em Madrid, que vai formular a acusação e determinar as medidas de coação.

Os suspeitos chegaram às 8h (7h em Lisboa) à capital espanhola, transportados em carros celulares da Guardia Civil, depois de terem passado a noite no comando policial de Tres Cantos, na Catalunha. Os quatro suspeitos são membros do mesmo grupo responsável pelos atentados e que era formado, pelo menos, por 12 pessoas, cinco dos quais foram abatidas em Cambrils.

Outros dois morreram na explosão de quarta-feira na vivenda de Alcanar e outro ainda, Younes Abouyaaqoub, foi morto pela polícia na segunda-feira. Abouyaaqoub, o suposto condutor da furgoneta utilizada no atropelamento dos peões nas Rambas, encontrava-se em fuga desde quinta-feira.

PUB

PUB