Há cães azuis em Bombaim — e a culpa é da poluição

É um cenário invulgar. Em meados de Agosto, um grupo de moradores do bairro de Taloja, em Bombaim, na Índia, fotografou e filmou vários cães com pêlo azul. Não se tratava de uma partida nem de uma mutação genética peculiar. Era o resultado da poluição de um rio que atravessa a zona, e mais um sinal da contaminação industrial naquela cidade. Os cães terão sido já tradados e estarão livres de qualquer perigo, mas o episódio deixou a população em alerta. Agora, as autoridades ordenam o encerramento de uma fábrica acusada de ser responsável de contaminar o rio Kasadi com tintas e outros resíduos industriais, que estará na origem do pêlo azul dos cães, conta um dos jornais locais.

PUB

Antes da acção das autoridades indianas, as imagens de pelo menos 11 cães azuis nas ruas de Bombaim foram amplamente partilhadas nas redes sociais. Os primeiros registos remontam a 11 de Agosto, de acordo com um dos jornais locais. Um dos grupos que alertou para a situação foi Associação de Protecção dos Animais de Nova Bombaim, onde alguns animais foram tratados.

PUB

Na partilha, a associação sublinha que a contaminação do rio não afecta apenas as pessoas, mas também todo o tipo de animais, pássaros e répteis, e que o que aconteceu aos cães é exemplo disso.

De acordo com Amit Patil, um veterinário local entrevistado pela ODN, para além do aspecto azulado, os cães desenvolvem “infecções na pele, irritações, comichão e perda de pêlo", sofrendo ainda riscos de "problemas de locomoção, diarreia e doenças relacionadas com o sistema digestivo”, uma vez que, ao lamberem o pêlo, acabam por ingerir a tinta.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Arati Chauhan, responsável pela Associação de Protecção dos Animais de Nova Bombaim, afirma que foi chocante observar “o pêlo branco dos cães tornar-se completamente em azul”. No entanto, Chauhan afirma que o encerramento da fábrica não resolve o problema.

“Encerrar uma empresa, como a Agência de Controlo da Poluição do estado de Maarastra fez, apenas resultará na perda do ganha-pão dos trabalhadores. Existem muitas outras fábricas a ameaçar a fauna e a flora, e a possibilidade de que existam muitos mais casos é uma ameaça real”, disse.

Na Índia, os cães, que são maioritariamente vadios, estão legalmente protegidos. Em Maio deste ano, o Governo aprovou legislação para financiar alimentação e abrigo para estes animais, lembra a National Geographic. De acordo com os dados da Humane Society, cerca de metade da população canina de Bombaim vive na rua.

PUB

PUB