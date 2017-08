Três “grandes” 100% vitoriosos à terceira jornada como há 23 anos

Quão difícil será que Benfica, FC Porto e Sporting consigam chegar à terceira jornada só com vitórias, como sucede esta época (tal como o Rio Ave, diga-se)? Muito difícil, aparentemente: a última vez que os três “grandes” do futebol português tinham 100% de aproveitamento, cumpridas três rondas do campeonato, foi há 23 anos – ainda a vitória valia dois pontos. Mais raro é haver quatro equipas que só sabem ganhar após três jornadas, como é o caso actual. É preciso recuar até 1990-91 para encontrar um cenário semelhante, quando aos três “grandes” se juntava o União da Madeira.

Nos 23 anos que passaram sem que os três “grandes” conseguissem chegar, em simultâneo, à terceira jornada só com vitórias, o FC Porto era quem mais vezes o havia feito: nove, a mais recente das quais em 2014-15. No mesmo período Benfica e Sporting tinham-no logrado em três ocasiões, os “leões” na temporada passada e os “encarnados” pela última vez em 2004-05. Só em cinco épocas não houve clubes com três vitórias em três jornadas, e o exemplo mais recente encontra-se em 2015-16. Na estreia de Jorge Jesus em Alvalade, Sporting e FC Porto somavam sete pontos à terceira ronda, tal como o Arouca, e dividiam a liderança. O Benfica, com Rui Vitória, surgia a seguir com seis pontos.

O ataque dos três “grandes” a presente temporada também merece destaque. “Dragões” e “leões” têm oito golos marcados e zero sofridos, enquanto os “encarnados” marcaram nove e sofreram um. São escassos os exemplos de desempenhos aproximados nestes 23 anos entre as equipas que chegaram 100% vitoriosas à terceira jornada. O FC Porto tinha um registo igual (8-0) em 1997-98 e o Benfica estava em 8-2 na temporada 2002-03. Mas a equipa mais concretizadora a ter cumprido três jornadas com pleno aproveitamento neste período é... o Rio Ave. Os vila-condenses estão a repetir esta época o feito que já tinham alcançado em 2014-15, mas se agora o conseguiram com cinco golos marcados e um sofrido, há três anos tinham 11 marcados e um sofrido. Nessa temporada eram acompanhados na liderança por V. Guimarães (9-1) e FC Porto (6-0).

Nos antípodas está o emblema que liderava isolado o campeonato em 2003-04: com três golos marcados e nenhum sofrido, o Marítimo fez o pleno e comandava a classificação sem ninguém a fazer-lhe sombra. Foi uma de apenas três ocasiões nestes 23 anos em que equipas obtiveram três vitórias em três jornadas sem terem a companhia de Benfica, FC Porto nem Sporting. Em 2009-10 o Sp. Braga de Domingos Paciência superou com sucesso os três primeiros testes no campeonato (incluindo uma visita a Alvalade). Os minhotos também ostentavam 100% de aproveitamento após três jornadas em 2000-01, tal como o Salgueiros, com quem dividiam a liderança.

No período em análise também há desempenhos após três jornadas de fazer corar os “grandes” de vergonha. O FC Porto somava três pontos em 2004-05 e era 11.º classificado. Mais recentemente, em duas ocasiões, o Sporting só contava dois pontos após três jornadas: 2012-13 (era 13.º) e 2011-12 (12.º). Mas o pior trajecto pertence ao Benfica, que tinha apenas um ponto para amostra em 2005-06, o que colocava a equipa de Ronald Koeman em antepenúltimo lugar, na zona de despromoção.

