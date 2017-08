Elias sobrevive no qualifying do Open dos EUA

Gastão Elias foi o único dos três portugueses ontem em acção na fase de qualificação do Open dos EUA a ganhar o encontro de estreia. Eliminados ficaram Gonçalo Oliveira, derrotado pelo compatriota, e Pedro Sousa. O quarto elemento, João Domingues inicia esta quarta-feira a tentativa de juntar-se a João Sousa no quadro principal do Open dos EUA, que se inicia no próximo dia 28.

PUB

No duelo entre dois compatriotas mais habituados à terra batida do que aos hardcourts, Elias (154.º ATP) venceu Oliveira (241.º), por 6-2, 4-6 e 6-1. “O primeiro encontro num torneio é sempre complicado, especialmente, depois de ter estado tanto tempo sem competir em piso rápido. Estava um pouco nervoso por saber das qualidades do Gonçalo e também porque sabia que ele ia entrar sem pressão. No primeiro set, joguei bastante bem e fiz poucos erros. No segundo, o Gonçalo começou a jogar melhor e a diferença esteve no aproveitamento dos break-points. O terceiro set, foi muito físico; senti que ele baixou um pouco a intensidade e consegui aproveitar muito bem isso”, resumiu Elias, após eliminar Oliveira, que fazia a sua estreia em torneios do Grand Slams.

Na segunda das três eliminatórias, Elias vai ter de enfrentar o jovem canadiano Denis Shapovalov, o segundo mais cotado da fase de qualificação e actual 69.º no ranking mundial, depois de ter sido semifinalista em Montreal, onde venceu Rafael Nadal.

PUB

Sousa (125.º) chegou a Nova Iorque em grande forma, após a conquista do segundo título no Challenger Tour, mas ainda não foi este ano que logrou ganhar um encontro no Open dos EUA, pois foi afastado pelo checo Jan Satral (196.º), por 6-3, 6-2.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Domingues (186.º), que teve a sua primeira experiência em torneios do Grand Slam no qualifying de Wimbledon, em Julho, vai tentar desta vez passar a ronda inicial, embora tenha pela frente, hoje, o moldavo Radu Albot (139.º), bem mais experiente e que em Abril deste ano, figurou no 81.º lugar da tabela ATP.

Esta quarta-feira, João Sousa (50.º) estreia-se no ATP 250 de Winston-Salem, diante do húngaro Marton Fucsovics (122.º).

PUB

PUB