Strike: os policiais de J.K. Rowling chegam à TV

A BBC One vai estrear, já no dia 27 de Agosto, Strike, uma minissérie baseada na até agora trilogia de livros policiais sobre o detective privado e ex-polícia militar londrino Cormoran Strike. A saga, que arrancou em 2013, com Quando o Cuco Chama, está creditada a Robert Galbraith, um pseudónimo da autora britânica J.K. Rowling, a criadora de Harry Potter, algo que só se descobriu pouco após a publicação do primeiro livro.

O trailer da adaptação saiu agora. A primeira temporada, de três episódios de uma hora (está previsto as seguintes terem só dois), é uma adaptação desse romance inaugural.

A encabeçar o elenco da série está Tom Burke, das também britânicas The Hour e Guerra e Paz, que faz do detective muito dado ao álcool, acompanhado por Holliday Grainger, a Lucrécia Bórgia d'Os Bórgia e uma das irmãs más da Cinderela de 2015, como Robin, a assistente do detective, além de Kerr Logan, o Matthos Seaworth de A Guerra dos Tronos, como noivo dela.

A história de Quando o Cuco Chama gira à volta da morte, que primeiro se pensa ser suicídio, de uma supermodelo que cai de uma varanda em Mayfair, uma zona abastada do West End londrino, e da investigação de homicídio, encabeçada por Strike, que se lhe segue. Os dois romances seguintes são Silkworm (O Bicho-da-Seda, em português), de 2015, e Career of Evil (A Carreira do Mal), de 2016, e lidam, respectivamente, com um escritor que é abusado por todos os que rodeiam e um caso que começa quando enviam a Strike, que é amputado, uma perna de mulher e um excerto de uma letra da banda de rock norte-americana Blue Öyster Cult.

A escrita está a cargo de Ben Richards, que também assinou guiões da série de espiões Spooks e criou a série de ficção científica Outcasts, e a própria Rowling colaborou na série. Ainda não há data de estreia em Portugal.

