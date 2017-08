Oito filmes de produção e coprodução portuguesa são pré-candidatos aos prémios Fénix

Há oito filmes de produção ou coprodução portuguesa entre os pré-candidatos aos prémios ibero-americanos de cinema Fénix. O processos de selecção passará ainda por várias etapas até à revelação dos vencedores, que serão anunciados numa cerimónia a ter lugar a 6 de Dezembro na Cidade do México.

O comité de selecção escolheu 90 longas-metragens, 25 das quais documentais, a partir de um universo inicial de 818 filmes. Entre elas encontram-se A Fábrica de Nada, de Pedro Pinho, Colo, de Teresa Villaverde, O Ornitólogo, de João Pedro Rodrigues, Spell Reel, de Filipa César, e São Jorge, de Marco Martins, bem como Comboio de Sal e Açúcar, de Licínio Azevedo, Joaquim, de Marcelo Gomes, e O Auge Humano, de Eduardo Williams.

Os filmes de produção ou coprodução portuguesa elegíveis para a quarta edição dos prémios Fénix eram 31; no ano passado, de 42 filmes portugueses ou de coprodução portuguesa foram pré-seleccionados sete, incluindo Cartas da Guerra, de Ivo M. Ferreira, ou Eldorado XXI, de Salomé Lamas.

Do lado do Brasil, há cinco produções na pré-selecção: Arábia, de Affonso Uchoa e João Dumans, As Duas Irenes, de Fabio Meira, Beduino, de Júlio Bressane, Martírio, de Vincent Carelli, Ernesto de Carvalho e Tatiana Almeida, e No Intenso Agora, de João Moreira Salles. A estas acrescem seis coproduções: os já referidos Comboio de Sal e Açúcar, O Auge Humano, Joaquim e O Ornitólogo e ainda Era o Hotel Cambridge, de Eliane Caffé, Gabriel e a Montanha, de Felipe Garamano Barbosa.

Os prémios de cinema Fénix são organizados pela associação Cinema23 e realizam-se pela quarta vez para "reconhecer e celebrar o trabalho de quem se dedicam ao cinema na América Latina, em Espanha e Portugal".

