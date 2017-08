Google apresenta Android com nome de bolacha

A tradição continua: depois de Nougat, Marshmallow, KitKat e Lollipop, a nova versão do sistema operativo Android chega com o nome Oreo, a marca das conhecidas bolachas-sanduíche com mais de meio século de existência.

O sistema operativo foi apresentado nesta segunda-feira, num lançamento feito para coincidir com o eclipse solar.

O Android é o sistema para telemóveis mais usado em todo o mundo e novas funcionalidades têm o potencial para afectar a forma como milhões de pessoas virão a usar os aparelhos. No entanto, o sistema não é disponibilizado para todos modelos, e as marcas e operadores de telecomunicações têm a responsabilidade de, eventualmente, actualizarem os dispositivos que já venderam (um processo que pode demorar meses), bem como de colocar a nova versão em futuros modelos.

Uma das funcionalidades desde Android 8.0 Oreo permitirá aos utilizadores diminuírem o tamanho de uma aplicação em uso e moverem-no no ecrã, podendo assim visualizar duas aplicações em simultâneo. Num exemplo dado pela empresa, o utilizador poderá continuar uma videochamada enquanto consulta a agenda.

Já as notificações foram modificadas para uma acesso mais rápido ao conteúdos e uma funcionalidade de selecção inteligente de texto deverá perceber quando o utilizador pretende, por exemplo, seleccionar uma morada completa.

A nova versão começará por ser disponibilizada para os telemóveis Pixel e Nexus 5X e 6P, que foram concebidos pelo próprio Google. No final do ano, deverá chegar a marcas como a Essential (fabricante do PH-1 e fundada por Andy Rubin, o criador do Android), HTC, Nokia, Sony, Huawei, Samsung e LG, entre outras.

