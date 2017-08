Dominado um dos fogos de Resende

Um dos dois incêndios que lavram no concelho de Resende foi considerado dominado nesta segunda-feira de manhã, segundo a página na internet da Autoridade Nacional de Protecção Civil.

PUB

O incêndio que se encontra em resolução é o que deflagrou às 3h de quinta-feira em Vila Verde, na freguesia de São Martinho de Mouros. No local, estão ainda 60 bombeiros, apoiados por 17 meios terrestres.

No mesmo concelho do norte do distrito de Viseu continua ainda activo, com duas frentes, um outro incêndio que teve início às 9h de domingo em Talhada, freguesia de Ovadas e Panchorra.

PUB

As chamas estão a ser combatidas por 47 bombeiros, dez meios terrestres e três aviões pesados.

Estes dois incêndios obrigaram no domingo à activação dos planos distrital e municipal de emergência e protecção civil.

PUB

PUB