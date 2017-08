Português morto a tiro em França após ameaçar esfaquear e atropelar várias pessoas

Um cidadão português na posse de uma arma branca ameaçou várias pessoas e tentou atropelar elementos das forças de segurança francesas na localidade de Chalette-sur-Loing, cem quilómetros a Sul de Paris. Depois de resistir às autoridades e de se pôr em fuga, sucumbiu a ferimentos causados por disparos feitos pela polícia. As autoridades descartam que se tenha tratado de um acto de terrorismo.

O português, de cerca de 50 anos, estava sob tratamento psiquiátrico e vivia naquela localidade com a mãe, que estaria de férias em Portugal, avança o jornal France Bleu.

O PÚBLICO contactou o gabinete de comunicação da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, que afirma que, “para já", os serviços consulares "não foram contactados nem pelas autoridades francesas nem pelos familiares da vítima”. “De qualquer forma, os serviços estão a acompanhar o caso”, acrescenta fonte da Secretaria de Estado.

O caso aconteceu no sábado e está a ser noticiado pelos meios de comunicação social franceses. O homem teria estado no centro de Chalette-sur-Loing, onde ameaçou várias pessoas que, posteriormente, alertaram a polícia. Quando esta chegou ao local, o português já se tinha ido embora. No entanto, através da matrícula do seu automóvel, que foi anotada por várias pessoas, acabou por ser localizado. Quando as autoridades chegaram à residência do português, o homem manteve um comportamento agressivo, exibiu uma arma branca e ameaçou matar os agentes e “pôr bombas em toda a cidade”.

??????FLASH - Une video tournée cet après-midi à #Montargis est apparue sur les réseaux sociaux. Pas de détail sur le contexte pour l'instant. pic.twitter.com/co4P05YQjN — AlertesInfos (@AlertesInfos) August 19, 2017

A polícia tentou detê-lo e emitiu várias ordens, mas o homem trancou-se no interior da viatura. As imagens divulgadas pela imprensa francesa mostram as autoridades a dar bastonadas no pára-brisas do carro e a tentar partir o vidro, sem sucesso. O homem conduz então contra os polícias e, apesar de serem disparados tiros em direcção ao carro, consegue fugir na viatura, acelerando em direcção a um jardim.

O France Bleu identifica o homem apenas como Luis e indica que não teria cadastro. No entanto, estaria identificado pelas autoridades como sendo potencialmente perigoso e sofrendo de problemas psiquiátricos.

Foi entretanto aberto um inquérito para apurar se os disparos efectuados para neutralizar o suspeito foram justificados.

Sem ligação aparente a fenómenos de terrorismo, o incidente de sábado acontece na mesma altura em que se repetem ataques com recurso a veículos e armas brancas em vários países europeus, como os ocorridos na tarde de quinta-feira e na madrugada de sexta na Catalunha.

