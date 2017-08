Número de beneficiários do RSI desce ligeiramente

De acordo com os dados mais recentes do Instituto de Segurança Social (ISS), no mês de Julho registaram-se 210.822 pessoas beneficiárias do RSI, menos 256 quando comparando com o mês de Junho, o que representa uma diminuição de 0,12%.

Comparando com o período homólogo de 2016, a queda é mais abrupta, já que nessa altura havia 214.921 indivíduos a receber esta prestação social, o que significa uma diminuição de 1,9% e em termos absolutos menos 4.099 pessoas.

Nas famílias, a tendência é igual e depois de, em Junho, o RSI ter chegado a 95.267 agregados familiares, em Julho esse número desceu para 94.687, ou seja, menos 580 (-0,6%). Olhando para Julho do ano passado, a quebra é de 2,8%, já que há um ano havia 97.434 famílias a receber esta prestação social.

Olhando para a dispersão geográfica, e continuando uma tendência de há vários anos, a maioria dos beneficiários concentra-se nos distritos do Porto, Lisboa e Setúbal.

O distrito do Porto concentra 62.219 indivíduos e 28.579 famílias beneficiárias, logo seguido de Lisboa, com 36.371 indivíduos e 16.708 famílias, e de Setúbal, com 18.919 indivíduos e 8.594 famílias.

Em termos de valores médios mensais auferidos, o valor que cada indivíduo recebeu desceu 0,15 euros entre Junho e Julho, enquanto nas famílias essa quebra foi de 0,59 euros.

