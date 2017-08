Número de abonos de família desce em Julho

De acordo com os dados mais recentes do Instituto de Segurança Social (ISS), divulgados hoje, em Julho havia 1.121.465 crianças ou jovens a receber este apoio, menos 17.095 do que no período homólogo do ano passado e menos 874 do que Junho.

Relativamente à distribuição geográfica, é possível constatar que o abono de família é maioritariamente pago nos distritos de Lisboa (230.100), Porto (221.429) e Braga (102.313).

Já no que diz respeito às prestações por parentalidade, a síntese de informação estatística da Segurança Social, elaborada pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP), mostra que, em Julho, foram atribuídas 37.816 prestações.

Este número representa uma quebra de 2,6% em comparação com o mês de Junho, mas traz, por outro lado, um aumento de 4,4% quando a análise é feita tendo em conta o período homólogo de 2016.

“Para os indivíduos do sexo feminino, foram processadas 26.286 prestações, o que revelou uma diminuição de 1,8% quando comparado com Junho de 2017 e uma subida de 6,3% relativamente ao período homólogo do ano passado.

No que diz respeito aos indivíduos do sexo masculino, foram contabilizados 11.530 beneficiários, resultando numa redução de 4,4% face ao mês anterior e um acréscimo de 0,2% em termos homólogos”, lê-se na síntese informativa.

