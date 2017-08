Mais seis mil pessoas receberam CSI nos últimos 12 meses

Em Julho havia registo de 166.170 pessoas a receber o CSI, o que significa que no prazo de um ano, entre Julho de 2016 e Julho de 2017, mais 5.918 idosos passaram a receber o CSI.

Um aumento registado igualmente comparando os meses de Junho e Julho deste ano, com mais 564 idosos a terem direito ao CSI.

De acordo com o ISS, entre os 166.170 beneficiários, a maioria são mulheres (116.599), e estão sobretudo concentrados nos distritos do Porto (27.220), Lisboa (24.810) e Região Autónoma dos Açores (17.534).

Olhando para as várias pensões, e segundo a síntese de informação estatística do ISS, as pensões de velhice mantêm-se como as que têm maior expressão no total das pensões representando, em Julho, 68,1% do total. Nesse mês foram pagas 2.034.017 pensões de velhice, mais 812 do que em Junho.

No que diz respeito às pensões de sobrevivência, que representam 24,1% do total, foram 718.739 pensões, mais 1.227 (0,2%) do que em Junho, mas menos 2600 do que em igual período de 2016.

Por último, houve 233.731 pessoas a receberem pensão de invalidez, menos 725 do que em Junho e menos 10.427 do que em Junho de 2016.

