Conselho de Arbitragem assume que Eliseu deveria ter sido expulso

No dia em que fez um balanço sobre a prestação do videoárbitro até à data na Liga portuguesa, o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) identificou um lance do Benfica-Belenenses como a principal falha da jornada, ao considerar que Eliseu deveria ter sido expulso.

Em causa está um despique entre o lateral do Benfica e Diogo Viana, a meio da segunda parte do jogo realizado no Estádio da Luz, no sábado (5-0), em que Eliseu salta e acaba por atingir, na queda, a coxa do extremo do Belenenses. O árbitro não detectou a infracção e também não foi alertado pelo videoárbitro.

Dada a clareza das imagens televisivas, considera o CA que o videoárbitro deveria ter solicitado ao árbitro que fosse rever o lance. Algo que não aconteceu.

