Celebração desastrosa de golo vale sete meses fora dos relvados

Nicolai Müller, extremo alemão do Hamburgo, vai ficar sete meses fora dos relvados na sequência de uma grave lesão contraída a celebrar um golo, no sábado, frente ao Augsburgo.

O insólito aconteceu logo ao oitavo minuto do encontro da primeira jornada da Bundesliga. Müller marcou o primeiro e único golo na recepção ao Augsburgo, num remate de primeira, quase na pequena área, após bola cruzada da direita, e correu para o canto para festejar o primeiro tento da temporada.

Na corrida, o extremo de 29 anos rodopiou como um helicóptero e saltou. No entanto, e ao contrário de Cristiano Ronaldo, que tem uma celebração vagamente parecida, Müller aterrou de forma desajeitada e não conseguiu disfarçar a dor, agarrando-se de imediato ao joelho direito.

O alemão seria substituído cinco minutos depois. Mais tarde, o director desportivo do Hamburgo, Jens Todt, revelou que Müller sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho. Sentença: sete meses no “estaleiro”.

“É um grande choque para nós, é um duro golpe no arranque da temporada e é obviamente muito duro para o Nicolai”, disse.

“São más notícias. Nunca vi algo assim”, comentou o treinador Markus Gisdol.

O Hamburgo, campeão germânico pela última vez em 1983, escapou por pouco à despromoção na época passada. Müller chegou à equipa em 2014, vindo do Mainz, somando 15 golos em 80 partidas.

