Da parte dos pombos

Há dois pombos que passam o dia por cima da janela de onde escrevo. Alternam entre a tagarelice e o namoro. Às vezes há grandes discussões ru-ru-ru-ru! Ambos querem ter a satisfação de emitir o último ru. Resultado: outro ru. Logo seguido por mais um ru, desta vez com ponto de exclamação: ru! Às vezes ouço o que me parece ser uma negação: nu. Só ocorre em grandes zaragatas, quando ambas as paciências estão esgotadas (e a minha já entrou em parafuso): ru-ru-ru-ru-nu-nu-nu!

Desconcentram-me tanto que vou enxotá-los. Dão uma volta e voltam. O descanso não chega a durar mais de 30 segundos. Uma tarde fiz isto 8 vezes seguidas e, em vez de levar mais tempo a regressar, perceberam logo que o meu comportamento era inane e repetitivo e voltavam cada vez mais depressa.

Quando viemos para aqui viver ainda pensei que conseguia desabituá-los, convencê-los a mudar-se para outro troço do nosso vasto telhado onde nunca há menos de 16 pombos em qualquer hora do dia, fora as três rondas oficiais por Almoçageme, durante as quais a nossa casa mergulha num silêncio balsâmico.

Depois começou a ser preciso bater palmas para os tirar daqui. As primeiras vezes ainda se assustaram. Mas os pombos são inteligentes e têm mais que fazer. O invasor, fizeram-me sentir com instalada indiferença, era eu.

Exposto a este escarcéu é inevitável que dê comigo mesmo a escrever sobre os sacanas dos pombos. Sinto-me comandado por eles. Eles só têm uma sílaba ou duas. É por isso que precisam das minhas. Aqui estão.

