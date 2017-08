Mais de 100 migrantes resgatados de uma carrinha no México

As autoridades no estado de Vera Cruz, no Leste do México, resgataram 115 migrantes (incluindo 41 menores de idade), que viajavam “em condições deploráveis” numa carrinha, segundo informou neste domingo uma fonte oficial do estado. Os migrantes foram encontrados na Playa Munecos, em Veracruz, disse a mesma fonte.

PUB

A bordo seguiam 55 homens, 19 mulheres, e 41 crianças (23 rapazes e 18 raparigas). As duas pessoas que conduziam a carrinha foram detidas. Em Julho, oito migrantes foram encontrados mortos dentro de um camião num parque de estacionamento da cadeia de hipermercados Walmart, na cidade de San Antonio, no estado norte-americano do Texas.

Dentro do mesmo veículo estavam apinhados pelo menos 100 emigrantes ilegais em condições de extremo calor — outros dois migrantes acabaram por morrer mais tarde. O condutor do camião foi acusado este mês.

PUB

O número de migrantes da América Central detidos na fronteira sul dos Estados Unidos tem decrescido significativamente desde que Donald Trump tomou posse enquanto Presidente em Janeiro deste ano. Os migrantes têm procurado viajar pelo México em grandes grupos dentro de carrinhas para tentar evitar as autoridades mexicanas responsáveis pelo controlo de migração, que têm reforçado a sua acção depois do crescimento de migração infantil em 2014.

PUB

PUB