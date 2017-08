Campeão Chelsea estreia-se a ganhar

Depois da entrada em falso, o Chelsea obteve o primeiro triunfo na Premier League 2017-18 ao vencer no terreno do Tottenham (1-2). Depois da derrota caseira perante o Burnley, na jornada inaugural, a equipa de Antonio Conte impôs-se com dois golos de Marcos Alonso.

PUB

A visita do Chelsea ao Tottenham era um duelo entre campeão e vice-campeão. Os “blues” inauguraram o marcador aos 24’, num livre directo marcado de forma irrepreensível por Marcos Alonso.

Apesar de ter pressionado muito, o Tottenham não conseguiu anular a vantagem do Chelsea. Harry Kane acertou no poste (42’) e Ben Davies viu Courtois fazer uma grande defesa (44’).

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A pressão do Tottenham continuou no segundo tempo, mas só produziu resultados aos 82’. E foi preciso ser um jogador do Chelsea a fazer o empate: Batshuayi, lançado por Conte três minutos antes, desviou para a própria baliza o livre de Eriksen.

Porém, Marcos Alonso garantiu que o três pontos iam para Stamford Bridge com mais um golo aos 88’. Wanyama perdeu a bola, Pedro Rodríguez entregou-a a Alonso e este disparou cruzado, fazendo a bola passar por baixo do corpo de Lloris.

No outro jogo de domingo em Inglaterra, o recém-promovido Huddersfield obteve o segundo triunfo em outras tantas jornadas ao receber e vencer o Newcastle – que também subiu de divisão este ano – com um golo de Aaron Mooy.

PUB

PUB