Barcelona venceu mas Messi só acertou nos ferros

Numa cidade ainda a lidar com os efeitos do duplo atentado em Barcelona e Cambrils, as vítimas foram homenageadas em Camp Nou antes do Barcelona-Betis da primeira jornada da Liga espanhola.

Os catalães debatiam-se com algumas baixas: Ernesto Valverde não podia contar com Suárez, Iniesta e Rafinha (e o reforço Paulinho também ainda está indisponível). O técnico apostou no português Nélson Semedo para o lado direito da defesa e o ex-Benfica correspondeu com uma boa exibição.

Foi uma noite tranquila para o Barcelona, que construiu o resultado ainda antes do intervalo. Mas Messi só acertou nos ferros. O argentino revelou demasiada pontaria aos 35’, na marcação de um livre directo.

Contudo, logo a seguir o Barça chegou à vantagem: Deulofeu recebeu o passe de Messi e disparou cruzado, com a bola a tocar em Tosca e a entrar.

Sergio León deixou escapar uma excelente oportunidade para empatar, quando surgiu cara a cara com Ter Stegen, mas perdeu tempo e permitiu o corte de Mascherano. E o Betis foi penalizado por isso, ao sofrer o 2-0 logo a seguir. Mais uma assistência de Deulofeu, e Sergi Roberto no coração da área a não desperdiçar.

Na segunda parte Messi bem procurou o golo, mas sem sucesso. Acertou nos ferros aos 60’ e outra vez aos 81’, num remate de fora da área.

