A cara da crise de 2008 na TV

A crise que de 2008 em diante atravessou o planeta não tem um rosto. Tem muitos. O dos desempregados, o dos desalojados, o dos que sofreram directa e indirectamente com o rebentar da bolha das sub-prime e de outras engenharias financeiras cuja complexidade os leigos apenas conseguem roçar ao de leve. Mas se há um nome, um rosto e uma história que ficou como uma espécie de símbolo da última década é o do investidor financeiro Bernie Madoff.

Figura de fraude que trouxe a expressão “esquema pirâmide” e Ponzi para o léxico comum, agora é um telefilme que se estreia este domingo às 21h30 no TVSéries. A sua história, trágica pelas vítimas que provocou, e a sua família, afectada pela tragédia ao ponto do suicídio de um dos filhos, pareciam fadadam para um filme – uma série de reportagens da Vanity Fair, The Bernie Madoff Chronicles, já o indiciava. E foi assim que Robert De Niro, Michelle Pfeiffer e o realizador Barry Levinson se juntaram na HBO para fazer o telefilme Madoff: Teia de Mentiras. É mais uma entrada na lista de televisão feita a partir de crime real - Madoff foi condenado a 150 anos de prisão por fraude num valor estimado de 55 mil milhões de euros - e da literatura e da ficção sobre a crise.

Estreia-se em Portugal um mês antes da entrega dos Emmys nos quais concorre em três categorias – melhor actor, melhor actriz e melhor telefilme. Baseado no livro The Wizard of Lies, da jornalista de economia norte-americana Diana Henriques, o filme foi recebido de forma entusiástica por Ben Travers no IndieWire, que viu nele uma “obra mais complexa e conseguida” do que outros biopics; Noel Murray, no New York Times, considerou que a sua duração por vezes prejudica um filme “que recompensa, nos seus momentos altos”; os críticos da Variety, Los Angeles Times e do Washington Post já não ficaram tão satisfeitos. No fim-de-semana da sua estreia (em Maio nos EUA), foi visto por 2,4 milhões de pessoas, a melhor estreia de um filme no canal premium em quatro anos.

A rubrica Televisão encontra-se publicada no P2, caderno de Domingo do PÚBLICO

