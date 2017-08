Mação e Gavião com incêndios ainda activos e a concentrar a atenção da Protecção Civil

Em Mação e Gavião continuavam na manhã deste sábado três frentes activas de incêndio, segundo informa a Protecção Civil.

O incêndio em Gavião, distrito de Portalegre, com duas frentes, estava a ser combatido por 542 bombeiros e 163 viaturas. A Câmara de Gavião decidiu na noite passada activar o Plano de Emergência Municipal. Foi evacuada a aldeia do Cadafaz e a praia fluvial de Gavião e, segundo o Presidente da Câmara, José Pio, havia ainda ontem "populações em risco".

Em Mação, distrito de Santarém, havia uma frente activa combatida por 772 bombeiros, 233 veículos e duas aeronaves. Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém falava de um incêndio muito violento que já percorreu cerca de 80 quilómetros e que "continuam a oferecer grande preocupação as aldeias de Ortiga, em Mação, e de Mouriscas, em Abrantes, onde as chamas continuam incontroláveis.”

A adjunta nacional de operações da Protecção Civil, Patrícia Gaspar, classificava esta manhã, em conferência de imprensa, o incêndio de Mação como tendo um "comportamento extremo": a dada altura, "andou dez quilómetros em duas horas", exemplificou.

O Governo declarou estado de calamidade pública com efeitos preventivos para este fim-de-semana. Previsões de aumento de temperatura, que no domingo podem atingir 40 graus, elevam o risco de incêndio, que em muitas localidades está no grau máximo. Segundo a nota do Governo, há "especial incidência nos distritos do interior das regiões do Centro e Norte e alguns concelhos do distrito de Beja e sotavento algarvio".

A Protecção Civil aguardava ainda a evolução do dia (os reacendimentos eram esperados sobretudo para a tarde) para fazer a distribuição das várias aeronaves para o combate aos fogos.

Na véspera, a Auto-estrada da Beira Interior (A23) foi cortada durante várias horas entre o nó de Mouriscas e o Nó de Mação por causa dos incêndios, reabrindo ao início da noite.

