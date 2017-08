PSD acusa Costa de “socratismo”

O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, disse este sábado que o regresso da prioridade para investimentos em obras públicas, defendido pelo primeiro-ministro, António Costa, em entrevista ao Expresso, preocupa o partido e é um regresso ao “socratismo”.

“A periodização das obras públicas como factor de competitividade do país é algo que deixa o PSD manifestamente preocupado. O país estava afinado contra a prioridade das obras públicas. Este é o regresso ao socratismo e esta é a grande novidade e única da entrevista”, declarou Hugo Soares à agência Lusa, acrescentando: “Anunciar obras públicas como prioridade para o país é voltar aos tempos do engenheiro Sócrates e nós isso não queremos e creio que o país também não quer.”

Na entrevista, António Costa defendeu que, após as eleições autárquicas, se abra “uma segunda parte da legislatura”, para a qual é “fundamental” um acordo com o PSD para definir a estratégia para os novos fundos estruturais e para investimentos em obras públicas. A grande prioridade é a definição da “estratégia nacional para o Portugal pós-2020”, incluindo um novo acordo com a União Europeia para fundos comunitários. O grande objectivo é que o “programa dos grandes investimentos em obras públicas seja aprovado por dois terços na Assembleia da República”, afirmou António Costa.

No entanto, o primeiro-ministro admitiu que o tempo de consensos só virá depois de 01 de Outubro: “Até às autárquicas, cada um vai tratar de fazer o melhor resultado possível. Este não é o tempo dos acordos, é o tempo das disputas. Passadas as autárquicas, outro tempo virá, certamente com melhores condições para consensos”.

O primeiro-ministro insistiu na ideia de que considera possível e necessário o consenso com o PSD: “Não devemos diabolizar: uma coisa é o que anima a comunicação pública, outra é a realidade do dia-a-dia, em que felizmente grande parte das decisões da Assembleia da República é objecto de consensos”.

