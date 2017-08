Benfica teve o jogo perfeito na Luz

Positivo

Jonas

O avançado brasileiro mostrou toda a sua classe. Concretizou as oportunidades claras de que dispôs e ainda acertou uma vez nos ferros da baliza adversária quando tentou fazer um “chapéu” ao guarda-redes do Belenenses num pontapé do meio-campo. Chegou aos 90 golos com a camisola do Benfica e ultrapassou um dos goleadores que já morou na Luz, o sueco Mats Magnusson.