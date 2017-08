PJ deteve presumível incendiário de Resende

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou nesta sexta-feira a detenção de um agricultor de 49 anos, com antecedentes criminais, que é suspeito de ter ateado dois incêndios florestais na terça-feira, no concelho de Resende, no distrito de Viseu.

Em comunicado, a PJ refere que o homem já tinha sido detido pelo mesmo tipo de crime no ano passado e que "terá ateado estes fogos com recurso a fósforos quando circulava num ciclomotor".

Segundo a PJ, a detenção foi o culminar de diligências desenvolvidas "na sequência da deflagração de incêndios em zona florestal, contígua a zona urbana, na localidade de Ramires".

"Este concelho tem sido, reiteradamente, um dos mais fustigados em número de ocorrências florestais do distrito de Viseu", refere.

Estes incêndios "só não consumiram uma vasta área florestal porque foram de imediato combatidos", mas colocaram em risco "habitações existentes nas proximidades", acrescenta.

A detenção foi feita pela PJ através da Diretoria do Norte, com a colaboração da GNR de Lamego e de Resende.

Durante este ano, a PJ já identificou e deteve 63 pessoas pela autoria do crime de incêndio florestal.

