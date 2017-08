PJ deteve dois suspeitos de atearem fogos em Valpaços e Vila Real

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou nesta sexta-feira a detenção de mais dois suspeitos de fogo posto nos concelhos de Valpaços e Vila Real e elevou para 65 os detidos este ano pelo crime de incêndio florestal.

Em Valpaços, a PJ, através da Unidade Local de Investigação Criminal de Vila Real, deteve uma mulher de 43 anos suspeita de ter ateado um incêndio a 2 de Julho numa área florestal.

Segundo explicou a Judiciária, em comunicado, este fogo "consumiu uma área florestal constituída maioritariamente por cedros".

Já em Vila Real, a PJ deteve um pastor de 53 anos por estar "fortemente indiciado" pela prática do crime de incêndio florestal, na serra do Alvão. Este fogo, que deflagrou em pleno Inverno, a 17 de Janeiro, queimou cerca de 250 hectares de mato e pinheiro bravo de regeneração natural e colocou em perigo as habitações da aldeia de Cravelas

Nesta detenção, a PJ contou com a colaboração do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente (SEPNA), da GNR de Vila Real.

Os dois suspeitos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação. A Polícia Judiciária informou que, este ano, já identificou e deteve 65 pessoas pela autoria do crime de incêndio florestal.

