Governo quer polícias com acesso em tempo real à videovigilância de bares e discotecas

PSP e GNR vão poder aceder online em tempo real à videovigilância feita em espaços privados de uso público, como discotecas e bares, aeroportos, estações de comboio e centros comerciais, em caso de perigo. Isto se for aprovado o proposta de lei que, até Outubro, o Ministério da Administração Interna vai propor à Assembleia da República, no âmbito da revisão da lei da videovigilância em curso. O principal objectivo é a prevenção de crimes, explicou ao PÚBLICO a secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto.

O ministério tem em curso uma revisão da lei da videovigilância. Que mudanças vão ser propostas?

Estamos hoje numa situação em que a segurança e protecção das pessoas é uma questão que não pode ser ignorada. Os riscos hoje são maiores do que há uns anos e creio que hoje estamos em condições para dar às forças e serviços de segurança os meios tecnológicos que lhes permitam proteger as pessoas, sem que com isso possam pôr, de forma excessiva, em risco os próprios direitos e liberdades.

Não devemos chegar a uma situação em que populismos de direita ou outras ideologias acabem por criar uma situação em que as pessoas prescindem dos seus direitos e liberdades em nome da sua segurança. Mas não discutir a questão relativamente aos meios que existem para garantir a segurança das pessoas também seria um erro. É o momento de o propor à Assembleia da República e fazer este debate público.

Neste momento temos em Portugal três sistemas de videovigilância que são utilizados pelas forças de segurança: Bairro Alto, Amadora e o Santuário de Fátima. Temos, por outro lado, centenas, para não dizer milhares, de sistemas de videovigilância realizados por particulares em espaços privados de acesso ao público. O que pergunto é: deveremos continuar num sistema em que a protecção de pessoas e bens em determinadas áreas depende de um conjunto de operadores privados? E portanto temos uma espécie de privatização da prevenção criminal nesta área. Ou devemos também aqui interagir e procurar optimizar esses sistemas? Isto procurando uma interligação entre o privado e o público, atendendo, a acima de tudo, que a protecção de pessoas e bens é uma função pública. É a partir destas premissas que temos que substituir e rever o sistema de videovigilância.

Há uma proposta concreta?

Houve um consenso de que os privados podiam fazer gravação porque a protecção de pessoas e bens poderia estar em perigo. Isto aconteceu quando o regime jurídico da segurança privada foi aprovado e admitiu a videovigilância, e a impôs em determinados sectores [como os bares, discotecas e restaurantes com mais de 100 lugares, pista de dança, que estão abertos depois da meia-noite].

Nós hoje temos videovigilância nos hipermercados, nos centros comerciais, nas farmácias, nos postos de gasolina, nos multibancos, nas estações e nos transportes públicos.

A questão que colocamos é se, em determinadas circunstâncias, nomeadamente quando há perigo concreto para pessoas e bens, podem ou não as forças de segurança ter acesso a essas imagens para poder actuar e garantir a protecção dessas pessoas.

Perguntamos se por exemplo numa estação ferroviária, as forças de segurança numa situação limite podem ou não obter o sinal da captação de imagem para poderem visionar online e poderem ser elas a gerir os meios numa situação de conflito.

Em tempo real?

Sim.

Não há aqui uma questão relativa à privacidade?

Se quisermos falar de privacidade, as pessoas já estão a ser gravadas. A questão coloca-se entre a legitimidade do privado e a legitimidade do público. Sendo que compete às forças de segurança garantir a segurança daquelas pessoas.

Refere-se à PSP e à GNR?

Sim. PSP e GNR podem ter acesso a estas imagens, por serem as autoridades que têm o dever de actuar. Repare que essa recolha de imagens, que fica guardada durante 30 dias, já pode ser utilizada para efeitos de investigação. Perguntamos é se não podem servir também, numa situação limite, para prevenção criminal.

Agora compete à Assembleia da República decidir que caminho devemos seguir, atendendo a que as tecnologias existem e que devem ser utilizadas para a protecção dos cidadãos.

Vão ser definidos critérios que definam uma "situação de risco"?

Claro. A doutrina tem feito esse caminho. Não foi sobre este tema em concreto, mas pedimos um parecer ao Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República para perceber quais eram as condições de admissibilidade da recolha e captação de som pelas forças e serviços de segurança, precisamente para nos dar esses parâmetros.<_o3a_p>

A PSP e a GNR já estão dotadas de meios para visualização online destas imagens?

Não é uma questão de dotar de meios, mas de conseguir a interoperabilidade dos sistemas. Isso é que é um trabalho que tem que ser construído.

Nós hoje já temos capacidade de fazer a análise de imagem. Por exemplo, se há uma concentração acima do normal de pessoas, um alarme chama a atenção do operador. O mesmo acontece quando um veículo entra em contramão numa rotunda ou um saco foi deixado durante um determinado período de tempo. Temos que estudar estas soluções e perceber aquilo que interessa às forças de segurança.

Sendo que o país tem um sistema democrático consolidado e não tem problemas de criminalidade grave, é este o momento em que temos a serenidade para fazer este debate.

Dotar as forças de segurança destes sistemas representa um investimento.

São investimentos, mas alguns investimentos já existem e não estão ser utilizados, porque há a questão de se saber da legitimidade e da proporcionalidade da sua utilização. Nós temos que rever a própria complementaridade dos outros actores na segurança interna e saber definir a missão de cada um: Qual é o papel das polícias municipais? Do guarda-nocturno? Da segurança privada? Qual é o papel das próprias instituições para a diminuição da criminalidade?

Este projecto-lei poderá esbarrar com algumas questões legais? Vai ser pedido um parecer da Comissão Nacional de Protecção de Dados?

Sim, claro. É incontornável o seu parecer. Podemos às vezes concordar ou não, no sentido dos limites que são estabelecidos, mas obviamente que a Comissão Nacional de Protecção de Dados tem um património de consolidação da doutrina sobre esta matéria que seria um erro da nossa parte não a consultar. Tal como empresas de segurança privada que têm, obviamente, que se pronunciar também sobre esta matéria.

Quando é que estes pareceres vão ser pedidos?

Assim que tivermos o diploma consolidado.

Há uma data para o diploma estar pronto?

Nós pretendemos que no início da sessão legislativa, Setembro ou Outubro, tenhamos a proposta-lei consolidada.

