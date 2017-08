Delegados de saúde vão fiscalizar lares em fim-de-semana muito quente

O director-geral da Saúde ordenou nesta sexta-feira que os delegados de Saúde visitem, no fim-de-semana, lares de idosos e unidades de cuidados de saúde, face ao previsto aumento da temperatura em Portugal continental.

"Determino que os delegados de Saúde de todas as regiões visitem, durante o fim de semana, lares e unidades prestadoras, no quadro do plano de contingência [sazonal]", escreve Francisco George numa de quatro mensagens enviadas nesta sexta-feira à rede nacional de delegados de Saúde.

Francisco George ordenou ainda a entrada em funcionamento de "medidas imediatas" previstas no plano de contingência, como a "identificação de abrigos climatizados nas unidades prestadoras de cuidados" de saúde.

O director-geral da Saúde justifica as determinações com a "previsão do aumento das temperaturas no continente", com as máximas a poderem atingir, entre sábado e segunda-feira, os 37º C a 44º C em alguns distritos.

Nas mensagens, Francisco George lembra ainda a necessidade de protecção contra os efeitos negativos do calor intenso e refere que os cidadãos podem obter informação na página da Direcção-Geral da Saúde na Internet (www.dgs.pt) ou através da linha Saúde 24 (808 24 24 24).

