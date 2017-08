Homem prevenido...

Tendo em conta que homem prevenido vale por dois, o presidente da Ordem dos Médicos do Norte partindo duma comparação impossível faz finca-pé nos cortes orçamentais e na limitação das regras de gestão dos hospitais que afinal não são assim tanto empresas como o Ministério da Saúde gosta de anunciar aos contribuintes!

Creio convictamente que o dever dos médicos é tratar o doente em primeiríssimo lugar, com equipamentos modernos e boa base científica, sendo certo que a velha retórica se a medicina é arte ou ciência pertence ao passado do médico sacerdote sem armas terapêuticas mas com palavras de esperança!

Não abordando a formação médica, ficou um vazio por discutir com consequências no futuro próximo.

José Manuel Pavao, Mirandela

O culpado?

15 de Agosto, arraial da Senhora do Monte na ilha da Madeira. Residentes já tinham avisado a autarquia sobre a árvore e em Março caiu um galho de grande porte. Foram notificados para virem proceder ao corte desta árvore e de outra que estava atrás. Nada fizeram. As árvores estavam de boa saúde. A vereação anterior recebeu uma comunicação bem como a actual. Afinal era um plátano. Morreram 13 pessoas e muitas ficaram feridas. O Ministério Público abre um inquérito para saber a quem é o culpado. O culpado? É o carvalho.

Henrique Jorge Cardeal de Morais, Porto

Os interiores do litoral

Desejo que a grande preocupação momentânea com o interior do país - abandonado, insultado, amesquinhado, empobrecido - não nos faça esquecer que há muitos interiores no litoral, no Porto, em Lisboa, em Braga e nos Algarves - abandonados, insultados, amesquinhados, empobrecidos. Por detrás de tanta ilusão de turismo trendy e de restaurantes gourmets, há sítios, mais ou menos esconsos, de gente esquecida e a passar mal. Marcelo Rebelo de Sousa, vez por outra, alerta para esses outros interiores, mas, como é habitual, os maiorais que nos governam - ministros e autarcas em guerras ocas e autocentradas, em busca do protagonismo dos protagonismos nas televisões e arredores - chutam-nos (a esses interiores) para debaixo do tapete ou da cómoda IKEA. Serão precisas tragédias para nos lembrarmos desses interiores do litoral?

Nelson Bandeira, Porto

Os incendiários e a justiça

Os detidos por suspeita de fogo posto são, neste momento, 91. De todos estes só 28 ficaram em prisão preventiva e 3 em prisão domiciliária. Todos sabemos que, por interesses vários, a maior parte dos incêndios tem por base acção criminosa mas, mesmo assim, a moldura penal para tais casos não acompanha a gravidade dos actos praticados. Quando teremos uma sanção de 20 ou mais anos de prisão efectiva, sem possibilidade de redução, que possa contribuir efectivamente para que este tipo de criminosos pense duas ou três vezes antes de agir? Não podemos continuar a ignorar este tipo de crimes e, assim sendo, estes têm que ser severamente castigados para impedir que as pessoas que tão profundamente são por eles atingidas fiquem, de um momento para o outro, sem tudo o que construíram ao longo de uma vida inteira de sacrifício.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

