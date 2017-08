Erdogan diz aos turcos na Alemanha para não votarem em Merkel ou Schulz

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, apelou aos cidadãos que têm dupla nacionalidade, turca e alemã, que não votem nas legislativas de Setembro nem na CDU de Angela Merkel, nem na SPD de Martin Schulz, nem sequer n’Os Verdes, afirmando que estes partidos alemães “são inimigos da Turquia”.

As palavras de Erdogan são uma clara interferência nas eleições de outro país – uma resposta ao que ele considera estar a ser o uso abusivo da Turquia na campanha eleitoral alemã. “Estamos ver os social-democratas [SPD], e a CDU [democratas-cristãos] a dizer ‘podemos ter muitos votos se batermos na Turquia’. Por isso digo aos meus cidadãos na Alemanha para que não apoiem estes partidos. Não apoiem a CDU, a SPD ou Os Verdes. São todos inimigos da Turquia”, declarou.

O Presidente turco não deu uma indicação de voto para as legislativas de 24 de Setembro – embora restem apenas os liberais, a extrema-direita e a extrema-esquerda entre os partidos com hipóteses de entrar no Parlamento.

“Dêem o apoio necessário a partidos políticos que não se empenhem na inimizade contra a Turquia”, afirmou Erdogan. “Não importa que sejam o primeiro ou o segundo partido. Isto é uma luta pela honra de todos os meus cidadãos que vivem na Alemanha”, afirmou.

