Três homens detidos por suspeitas de crime de especulação

Três motoristas de ligeiros de passageiros compareceram nesta sexta-feira no Juízo de Pequena Instância Criminal de Lisboa. Dois dos motoristas ficaram com Suspensão Provisória do Processo, avançou o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP esta sexta-feira, em comunicado. O terceiro motorista tem audiência de julgamento marcada para a última semana de Agosto.

Os motoristas foram detidos na quinta-feira por serem suspeitos da prática do crime de especulação. Estes têm idades entre os 46 e os 53 anos e são suspeitos de cobrarem valores superiores aos indicados nos taxímetros e aos legalmente estabelecidos na tabela de preços.

O comunicado apresenta três casos nos quais os valores pagos pelos utilizadores foram superiores ao valor real. Num dos casos, o valor a pagar pela viagem seria de 12,35 euros e o motorista cobrou 35 euros. Os restantes casos apresentam diferenças entre o valor real e o valor cobrado de sete euros e quatro euros.

De acordo com a informação disponibilizada no comunicado, os motoristas transportavam passageiros estrangeiros “desde o Aeroporto Humberto Delgado até várias unidades hoteleiras da região de Lisboa e, em todas as situações o valor cobrado era sempre superior ao constante no taxímetro”. As viaturas utilizadas pelos motoristas, através das quais cometeram estes crimes, foram apreendidas.

A PSP aconselha o pedido de factura no acto de pagamento e que os utilizadores paguem apenas a quantia apresentada no taxímetro. Durante este ano, já foram detidos outros motoristas por serem suspeitos da prática deste crime.

