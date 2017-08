Seca: Bencatel no concelho de Vila Viçosa com água das 7h à meia-noite

A aldeia de Bencatel, no concelho de Vila Viçosa (Évora), que está com problemas de falta de água, passa a ter abastecimento público entre as 7h e as 24h, a partir de sábado, revelou nesta sexta-feira o município.

Em comunicado conjunto do município de Vila Viçosa e da Junta de Freguesia de Bencatel, estas autarquias indicam que decidiram tomar esta medida, "procurando implementar uma utilização equitativa da água por toda a população da freguesia".

Bencatel, com cerca de 1700 habitantes, está com problemas de falta de água há duas semanas, devido à seca.

"Estamos confiantes que, assim, nas horas de interrupção do fornecimento de água à população, os depósitos vão atingir os volumes de água que permitam criar a pressão necessária para um abastecimento mais eficaz, tanto nas zonas baixas como nas zonas altas de Bencatel", refere o comunicado.

O abastecimento do depósito de água de Bencatel, de acordo com a câmara, vai continuar a ser feito pelas "viaturas dos bombeiros que complementará o abastecimento a partir de Vila Viçosa".

O presidente da Junta de Freguesia de Bencatel, José Rosado, disse à agência Lusa que esta situação de escassez de água, que está a afectar sobretudo a população da parte mais alta da localidade, se deve ao facto de os dois furos que abastecem o depósito de água da freguesia, "Nora" e "Lagoa", terem "ficado a zero".

O município e a Junta de Freguesia de Bencatel, voltam a apelar para que "se restrinja a utilização da água ao consumo estritamente essencial, alimentação e higiene pessoal, por forma a conservar o maior volume possível de água na rede".

Entretanto, a câmara e a Junta de Freguesia de Bencatel continuam "a desenvolver todos os esforços e iniciativas para a reposição do abastecimento normal de água à população de Bencatel", adianta o comunicado.

Estas autarquias procuram, ainda, outras alternativas, tendo já sido iniciado o processo de realização de "complexas e demoradas análises da água de uma pedreira, a fim de determinar a sua qualidade".

Esta certificação da qualidade da água, através de laboratório credenciado, segundo o município, permite "garantir, como é responsabilidade da câmara, que a água fornecida apresenta boas condições de utilização para consumo humano".

