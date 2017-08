Câmara de Gaia alarga apoios para manuais escolares do ensino secundário

A Câmara de Vila Nova de Gaia vai alargar o apoio para manuais escolares ao ensino secundário, indicou esta sexta-feira o presidente da autarquia, apontando um investimento total a rondar 1,5 milhões de euros para cerca de 28.000 alunos.

PUB

"Esta medida corresponde à intenção de ir alargando, paulatinamente e à medida que as contas municipais se equilibram, os apoios às famílias para compra de material escolar. Este ano temos a cedência dos manuais de 1.º Ciclo via Ministério da Educação, competindo à camara financiar as fichas ligadas aos manuais. Aquilo que poupamos com o montante do 1.º Ciclo pode ser agora afectado ao secundário", explicou Eduardo Vítor Rodrigues.

O autarca apontou que "esta é uma primeira medida” e que “a ideia é ir reforçando o apoio numa lógica de universalidade", estando em causa a comunidade escolar da escola pública, num universo que ronda os 28.000 alunos. "As questões da escola privada têm de ser discutidas e definidas no próximo mandato", acrescentou.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já em comunicado a Câmara de Gaia descreve que este alargamento entra em vigor no ano lectivo 2017/18, que arranca em Setembro, e recorda que tem suportado os custos de todos os manuais dos alunos do 1º Ciclo (público e IPSS) e dos livros escolares de duas disciplinas dos alunos dos 2.º e 3.º Ciclos das escolas públicas.

A nota especifica que também as crianças com necessidades educativas especiais, devidamente sinalizadas pelos agrupamentos de escolas, poderão no próximo ano lectivo usufruir de cheque-oferta, no valor de 60 euros, que será utilizado na aquisição de material ou manuais escolares. No caso daquelas crianças que não adquirem os livros, o valor poderá ser utilizado em apoios técnicos.

Eduardo Vítor Rodrigues contou à Lusa que a autarquia de Gaia também tem em perspectiva vir a comparticipar a compra das máquinas calculadoras científicas que os alunos do 10.º ano necessitam e é obrigatória, mas essa medida só poderá ser pensada e implementada no ano lectivo 2018/19.

PUB

PUB