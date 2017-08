Galpgate: presidente da Galp e ex-secretário de Estado constituídos arguidos

O presidente executivo da petrolífera Galp foi constituído arguido no caso do Galpgate no âmbito das investigações às viagens pagas a membros do Governo para assistirem aos jogos da selecção durante o Euro 2016. A notícia é avançada esta sexta-feira pelo Jornal de Negócios, que cita fonte oficial da Procuradoria-Geral da República.

Para além do líder executivo da empresa, foi também constituído arguido, segundo fontes do Jornal de Negócios, o administrador da Galp Carlos Costa Pina, responsável pelo pelouro das novas energias e serviços corporativos e ex-secretário de Estado do Tesouro nos Governos de José Sócrates.

Em causa está a investigação à existência ou não de um crime de “recebimento indevido de vantagem” por titulares de cargo político ou de alto cargo público, no exercício das suas funções, e que a Lei dos Crimes de Responsabilidade de Titulares de Cargos Políticos pune com prisão de um a cinco anos.

A lei prevê que se, em troca daquelas viagens, tiver sido dado ou prometido a titular de cargo político ou alto cargo público, ou a terceiro por indicação ou conhecimento deste, vantagem patrimonial ou não patrimonial que não lhe seja devida, no exercício das suas funções ou por causa delas, o crime é punido com pena de prisão até cinco anos ou com pena de multa até 600 dias.

Até agora o Ministério Público já constituiu como arguidos os ex-secretários de Estado da Internacionalização, Jorge Costa Oliveira, dos Assuntos Fiscais, Fernando Rocha Andrade, e da Indústria, João Vasconcelos, que se demitiram do Governo a 9 de Julho. A estes somam-se Vítor Escária, ex-assessor do primeiro-ministro António Costa, Jorge Bezerra da Silva, ex-chefe de gabinete de Rocha Andrade, e Pedro de Almeida Matias, ex-chefe de gabinete de João Vasconcelos.

