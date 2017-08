Reforços empurram Bayern para um arranque promissor na Bundesliga

O encontro que assinalou o início da Bundesliga 2017-18 terminou com um triunfo do Bayern Munique sobre o Bayer Leverkusen, por 3-1.

PUB

O primeiro golo do campeonato foi apontado por um reforço dos bávaros, o central Niklas Süle (9’), contratado ao Hoffenheim, e aos 19’ o campeão da Alemanha já vencia por 2-0, com um golo de outra contratação recente, o médio francês Corentin Tolisso.

No segundo tempo, Robert Lewandowski ampliou a vantagem de penálti (53’), antes de Mehmedi reduzir para o Leverkusen, aos 65’.



No sábado, a jornada prossegue com mais seis jogos, dois dos quais a concentrarem as atenções: o Wolfsburgo-Borussia Dortmund (14h30) e o Schalke 04-Leipzig (17h30).

PUB

PUB

PUB