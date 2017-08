Jorge Jesus pede tempo para o Sporting

Jorge Jesus disse nesta sexta-feira que está a trabalhar para arranjar o melhor parceiro para o holandês Bas Dost e sublinhou que o plantel de futebol precisa de assimilar as suas ideias para traduzir as oportunidades em golos.

"Os processos e as ideias da equipa não se conseguem adquirir com tanta facilidade de um momento para o outro. Falta a forma dos jogadores. Falta trazer a equipa ofensivamente para um patamar superior e as individualidades de alguns jogadores", começou por explicar, justificando: "Andamos à procura de jogadores que combinem com o Bas Dost. Essa é a minha função."

Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro de sábado, diante do Vitória de Guimarães, da terceira jornada da I Liga, Jorge Jesus elogiou o conjunto liderado por Pedro Martins e lembrou a dificuldade acrescida de jogar no estádio dos minhotos.

"É um adversário difícil. É um clube especial, conheço-o bem, porque já o treinei. É um clube com identidade e com uma massa associativa com grande paixão, que os identifica como um clube diferente ao nível dos três 'grandes'", declarou.

Para o encontro diante dos vimaranenses, o técnico "leonino" apenas não poderá contar com médio William Carvalho, a contas com uma mialgia na face anterior da coxa direita.

Sem qualquer golo consentido nos primeiros três jogos oficiais, o líder dos "leões" mostrou-se bastante satisfeito com os quatro pilares da defesa, destacando as qualidades individuais dos reforços para a nova temporada.

"O facto de não termos sofrido golos tem a ver com a qualidade individual deles. Têm sido eles a puxarem a equipa para cima. Não vale a pensa estar a falar de nomes. Em público já falei do Mathieu e do Piccini", referiu.

Em jeito de conclusão, Jorge Jesus confessou que gostaria de receber mais um reforço, no entanto, recordou que isso dependerá da saída de um ou outro jogador do clube.

"Estou um bocadinho sujeito, porque alguém pode sair. Desde a primeira hora que sabemos que temos vários jogadores no mercado com muita qualidade. Não tenho certezas. Gostava de ter um mais um jogador com características ofensivas", terminou.

O Vitória de Guimarães recebe o Sporting às 18h15 de sábado, no Estádio D. Afonso Henriques, em jogo dirigido pelo árbitro Hugo Miguel, da Associação de Futebol de Lisboa.

