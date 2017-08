Schwarzenegger para Trump: "Não há dois lados na intolerância"

Arnold Schwarzenegger, uma das maiores estrelas de acção que Hollywood já conheceu e ex-governador da Califórnia, é um homem a quem Donald Trump gosta de dedicar algum do seu tempo. Em Fevereiro, o presidente dos Estados Unidos pediu para que se rezasse pelas audiências de Schwarzenegger como apresentador de The New Celebrity Apprentice, o reality show de sucesso que fora originalmente apresentado por Trump. Tal levou, em Março, a que o actor deixasse o programa, que acabou por ser cancelado no início deste mês após uma temporada, por causa, segundo disse, da ligação a Trump.

Num vídeo feito para a empresa de média ATTN:, dedicada a causas sociais, e lançado esta quinta-feira, o actor que nasceu na Áustria em 1947 urge Trump a condenar inequivocamente o nazismo e o racismo depois dos acontecimentos do último fim-de-semana em Charlottesville. Relembre-se que o presidente condenou "os dois lados" da situação. Segundo Schwarzenegger, que oferece a Trump o discurso que o presidente norte-americano poderá usar para o efeito, não há "dois lados na intolerância" nem no "ódio".

Arnold Schwarzenegger has a blunt message for Nazis. Posted by ATTN: on Thursday, 17 August 2017

Não é o primeiro vídeo deste género que Schwarzenegger faz. Em Junho, o actor já tinha respondido a Trump por causa dos Acordos de Paris.

