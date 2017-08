Apoios pontuais à edição para 16 projectos

A Direcção-Geral das Artes (DGArtes) vai apoiar 16 projectos, num montante global de 120 mil euros, no âmbito do programa de apoio pontual à edição para 2017, segundo informação disponível na página daquele organismo.

Os resultados finais do Programa de Apoio Directo para Projectos Pontuais no domínio da Edição, que foram publicados no dia 10 de Agosto, especificam que, desses 16 projectos artísticos, oito serão financiados com cinco mil euros e os restantes oito receberão dez mil euros cada.

Esta linha de financiamento foi reforçada em 30 mil euros face a 2016, o que permitiu apoiar mais quatro projectos artísticos, lê-se na página oficial da DGArtes.

O procedimento foi aberto em Abril deste ano e deram entrada 68 candidaturas.

No conjunto dos apoios atribuídos, destacam-se os projectos nas áreas da música (quatro) e do teatro (quatro), seguindo-se arquitectura (duas), artes plásticas (duas), fotografia (duas) e os cruzamentos disciplinares (duas).

Na área da música foram contemplados com cinco mil euros os projectos de Carlos Canhoto Almeida (Música portuguesa para saxofone solo), João Godinho (edição de disco e partituras de Nocturno, de Joana Gama) e Hugo Vasco Reis. A Associação Cultural Os Músicos do Tejo viu apoiada em dez mil euros a edição mundial, através da Naxos, do CD Il Mondo dela Luna, de P. A. Avondano.

Para a área do teatro foram disponibilizados 30 mil euros: os projectos da Pensamento Voador – Associação para a promoção de ideias (Entre o texto e o storyboard: processos de criação e práticas de edição no teatro contemporâneo) e do Teatro Plástico (De Plástico – XX Anos de Teatro Plástico) vão receber dez mil euros cada, enquanto Luís Mestre e a Associação Portuguesa de Críticos de Teatro vão ser apoiadas com cinco mil euros cada, respectivamente para a edição do volume Teatro II e da revista Sinais de Cena.

Na fotografia, das três candidaturas apresentadas, dois projectos obtiveram financiamento, o do fotógrafo João Pina, que receberá dez mil euros para editar 45475, e o da Pierrot le fou – arquitectura e eventos (Ether/Vale tudo menos tirar olhos, exposições e publicações), com cinco mil euros.

Na área da arquitectura, foram apoiados projectos da Circo de Ideias – Associação Cultural (Nuno Portas: Planos e Projectos e Manuel Correia Fernandes: Obras e Projectos) e da Monade Editora (Porosis: Nuno Brandão Costa), que recebem, respectivamente, cinco mil e dez mil euros.

As artes plásticas têm 20 mil euros para partilhar entre dois projectos: Revista Contemporânea, da Making Art Happen, e Os IV Encontros Internacionais de Arte nas Caldas da Rainha – 1977, da GHOST Associação, que lhe viu ainda ser apoiado um outro projecto, na área dos cruzamentos disciplinares – ANTI-MONUMENTO –, com cinco mil euros.

Na mesma área artística, foi contemplado com dez mil euros o projecto Desenhos Efémeros, de António Jorge Gonçalves.

A DGArtes sublinha a "prioridade estratégica" destes projectos, designadamente na "inovação em planos de edição e/ou de distribuição através do recurso a meios digitais fechados ou interactivos".

O objectivo é fomentar a "relação entre a arte e as novas tecnologias e o alcance de novos públicos bem como a divulgação da criação e investigação artísticas contemporâneas de autores portugueses".

