Madeira: um ferido teve alta, seis continuam internados

Teve alta um dos sete feridos internados no hospital do Funchal, na Madeira, devido à queda de uma árvore que provocou 13 mortos nesta terça-feira, anunciou o conselho de administração do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira.

Segundo informação disponibilizada no site daquele organismo, as duas crianças que estavam na urgência já foram transferidas para o serviço de pediatria. "Reforçamos que continua disponível o apoio e acompanhamento a todos os envolvidos e familiares das vítimas deste acontecimento. Para tal, devem dirigir-se ao seu centro de saúde para referenciação e acompanhamento", pode ler-se ali.

Além de ter morto 13 pessoas, a queda da árvore, um carvalho de grande porte com duas centenas de anos, feriu cerca de meia centena no Largo da Fonte, próximo do Funchal, durante a celebração da Festa do Monte, em honra da padroeira da ilha.

