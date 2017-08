Incêndio em Vila de Rei já foi dominado

O incêndio que lavra no concelho de Vila de Rei, em Castelo Branco, foi dominado esta quinta-feira, pelas 11h, disse à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), indicando que o risco de reactivações não está completamente eliminado.

“Este incêndio tem um perímetro muito vasto, havia muitos pontos quentes para garantir que não reactivavam e, ainda assim, o risco não está completamente eliminado, portanto só hoje às 11h é que o responsável por este teatro de operações, o comandante das operações de socorro, é que considerou o incêndio como em resolução, dominado”, declarou a adjunta de operações da ANPC, Patrícia Gaspar. O fogo deflagrou na terça-feira, pelas 21h, na localidade de Água Formosa, no concelho de Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco.

De acordo com a página da internet da ANPC, às 11h30 desta quinta-feira estavam a combater o fogo em Vila de Rei 329 operacionais, apoiados por 102 meios terrestres. Os 15 meios aéreos que combatem as chamas em Mação estão, de forma concertada, a ajudar também no combate ao incêndio de Vila de Rei.

Durante a madrugada, por volta da meia-noite, o presidente da Câmara de Vila Rei declarou que o fogo que lavra no concelho estava "em fase de resolução". "O fogo está controlado, em fase de resolução e estamos a trabalhar no rescaldo, consolidação e vigilância a eventuais reacendimentos", disse à Lusa o autarca Ricardo Aires, tendo lembrado "momento muito difíceis durante o dia" de quarta-feira nas aldeias Casal Novo, Lousa, Borda da Ribeira, e Vale de Grou.

Questionada sobre o facto de o incêndio só ter sido dado como dominado pela Protecção Civil pelas 11h, a responsável da ANPC disse que “quem decide e quem pode tomar a decisão sobre o estado do incêndio é o comandante das operações de socorro, feita obviamente a avaliação do terreno”.

O município de Vila de Rei mantém o Plano de Emergência Municipal da Protecção Civil activo desde as 19h30 de domingo, dia em que as chamas entraram no concelho, provenientes do fogo que deflagrou em Ferreira do Zêzere, tendo obrigado à evacuação de cerca de 15 aldeias e à retirada de 112 habitantes.

