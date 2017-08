Trinta e sete detidos mortos em motim na Venezuela

Pelo menos 37 pessoas morreram hoje durante um motim numa prisão do Estado das Amazonas, no sul da Venezuela, anunciaram as autoridades.

A procuradoria-geral revelou que já designou dois procuradores para liderarem “o inquérito sobre a morte de 37 pessoas (…) durante um motim no centro de detenção judiciário das Amazonas”.

A procuradoria-geral indicou ainda que 14 funcionários da cadeia ficaram feridos durante o violento motim.

O governador do Estado das Amazonas, Liborio Guarulla, escreveu por sua vez na rede social Twitter que houve um “massacre” de “mais de 35 pessoas” durante a intervenção de uma unidade especial do Ministério da Interior e Justiça no centro de detenção, localizada na cidade de Puerto Ayacucho.

Segundo duas organizações de defesa dos direitos humanos, os 37 mortos eram detidos.

