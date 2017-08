Fronteira irlandesa

É fascinante a discussão que agora começou entre o Reino Unido, a Irlanda (e a União Europeia) acerca da fronteira entre o Reino Unido e a Irlanda (e a União Europeia).

A Irlanda é uma ilha que contém a República da Irlanda e a Irlanda do Norte que faz parte do Reino Unido. A história e a política da Irlanda são tão complexas que é escusado tentar resumi-las. Só para compreender os problemas da Irlanda do Norte seria preciso estudar anos a fio. A primeira coisa que se aprende é não fazer generalizações, previsões ou ilações. A segunda é não ceder às simplificações dos outros, sejam eles partes interessadas ou não.

As relações entre irlandeses e ingleses são, por sua vez, complicadíssimas. É impossível ser-se neutro pelo que acho importante confessar que, apesar de gostar muito dos ingleses e dos outros povos do Reino Unido, simpatizo mais com a Irlanda.

Para perceber a importância da fronteira é preciso ouvir os irlandeses de ambos os lados, com mais atenção aos do sul, porque são eles que ficarão com a tarefa desagradável de vigiar a entrada de mercadorias vindas de um Reino Unido saído da União Europeia, para não falar nas consequências políticas para a Irlanda do Norte. É por isso que a Irlanda diz preferir uma fronteira marítima, por exemplo.

Uma das vozes que recomendo é a de John Bruton, no site dele. É um político irlandês cheio de experiência e paciência para explicar os problemas tanto aos britânicos como aos outros países da União Europeia, como Portugal...

